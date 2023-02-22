22.02.2023 15:19 Дмитро Колонєй
Новий наступ Росії вже триває - Кирило Буданов
Начальник воєнної розвідки України дав оцінку діям агресора та підбив підсумки року війни.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов підвів підсумки року великої війни в Україні:
Наступ РФ на Україну та його мета
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новий «великий» наступ окупантів вже триває, але він так триває, що не всі це навіть бачать, такої якості цей наступ;
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стратегічна мета агресора до 31 березня — вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей;
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понад 90% мобілізованих росіян одразу відправили на фронт. Вони всі на фронті;
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багато підрозділів занапбників формуються з нуля — вони йдуть без техніки, на «Уралах» і «Камазах». У них у штаті вже немає БМП, БТРів;
У якому стані забезпеченя армії агресора
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800 танків на рік, як у заявляли у РФ, вона неспроможна зробити не те, що у військовий час, а в найкращі свої роки;
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з Ірану завозилась пробна партія на 20 000 артилерійських снарядів, підтверджених випадків щодо постачання боєприпасів з Північної Кореї немає;
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запаси артилерійських снарядів у Росії зменшилися до 30%, залишки ракет майже вичерпані, а максимум російського виробництва – близько 40 крилатих ракет на місяць;
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два місяці російські угруповання, які діють на території України, живуть у режимі максимальної економії боєприпасів (за виключенням Бахмуту та Лиманського напрямів). Крім того, росіяни намагалися штурмувати Вугледар, будуть це робити і надалі;
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Росія здатна виробляти близько 20 ракет «Калібр» на місяць. Через це у кожному новому залпі зменшується кількість ракет, а також збільшується часовий проміжок між обстрілами;
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багато з того, що горить та вибухає в росії — не випадковість. У цьому допомагають не тільки українці в росії – «гроші роблять чудеса»;
Підсумки року війни
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якщо провести аналогію 12 місяців війни з футболом, то зараз рахунок 1:1, 70 хвилина;
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з військової точки зору утримання Бахмута дає нам стримання росіян у тому районі та нанесення їм катастрофічних втрат;
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у нас умова одна — вийти на адмінкордони 1991 року. Що буде далі, вирішуватимемо потім;
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на Україну з середини і до кінця весни чекають вирішальні бої. І це стане переломним моментом у війні.
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