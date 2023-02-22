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22.02.2023  15:19   Дмитро Колонєй

Новий наступ Росії вже триває - Кирило Буданов

Начальник воєнної розвідки України дав оцінку діям агресора та підбив підсумки року війни.

Почався наступ Росії на Україну: його оцінку дав Кирило Буданов
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов підвів підсумки року великої війни в Україні: 
 

Наступ РФ на Україну та його мета

 
  • новий «великий» наступ окупантів вже триває, але він так триває, що не всі це навіть бачать, такої якості цей наступ;
  • стратегічна мета агресора до 31 березня — вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей;
  • понад 90% мобілізованих росіян одразу відправили на фронт. Вони всі на фронті;
  • багато підрозділів занапбників формуються з нуля — вони йдуть без техніки, на «Уралах» і «Камазах». У них у штаті вже немає БМП, БТРів;
 

У якому стані забезпеченя армії агресора

 
  • 800 танків на рік, як у заявляли у РФ, вона неспроможна зробити не те, що у військовий час, а в найкращі свої роки;
  • з Ірану завозилась пробна партія на 20 000 артилерійських снарядів, підтверджених випадків щодо постачання боєприпасів з Північної Кореї немає;
  • запаси артилерійських снарядів у Росії зменшилися до 30%, залишки ракет майже вичерпані, а максимум російського виробництва – близько 40 крилатих ракет на місяць;
  • два місяці російські угруповання, які діють на території України, живуть у режимі максимальної економії боєприпасів (за виключенням Бахмуту та Лиманського напрямів). Крім того, росіяни намагалися штурмувати Вугледар, будуть це робити і надалі;
  • Росія здатна виробляти близько 20 ракет «Калібр» на місяць. Через це у кожному новому залпі зменшується кількість ракет, а також збільшується часовий проміжок між обстрілами;
  • багато з того, що горить та вибухає в росії — не випадковість. У цьому допомагають не тільки українці в росії – «гроші роблять чудеса»;
 
 

Підсумки року війни

 
  • якщо провести аналогію 12 місяців війни з футболом, то зараз рахунок 1:1, 70 хвилина;
  • з військової точки зору утримання Бахмута дає нам стримання росіян у тому районі та нанесення їм катастрофічних втрат;
  • у нас умова одна — вийти на адмінкордони 1991 року. Що буде далі, вирішуватимемо потім; 
  • на Україну з середини і до кінця весни чекають вирішальні бої. І це стане переломним моментом у війні.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупантами були обстріляні понад 30 селищ Харківщини.
 

 


Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, наступ, україна
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