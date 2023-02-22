22.02.2023 15:30 Віталій Хінєвіч

Реальні історії харківської фельдшерки стали основою нового українського телесеріалу (відео)

Фельдшерка з Харкова у перший день повномасштабного вторгнення росії в Україні відмовилася їхати за кордон і вийшла у свій вихідний рятувати життя людей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сюжет у програмі «Сніданок з 1+1».

Історія харківської фельдшерки Анни Дикань, яка у перший день повномасштабного вторгнення росії в Україну відмовилась їхати закордон, щоб продовжувати рятувати життя стала прототипом головної героїні серіалу.

Уранці, 24 лютого 2022 року, Анна Дикань прийняла рішення залишитися в Харкові. У свій вихідний вона вийшла на зміну.

«Це медицина невідкладної допомоги, це те, що зараз потрібно найбільше. Як це просто не вийти на зміну? Навіщо тоді все це було? Навчання, робота у цій сфері. Ми виїжджали на виклики з першої секунди, хвилини», - згадує працівниця медицини Анна Дикань.

Окрім цього, спеціалістка розповіла про свій перший виїзд до поранених внаслідок ворожих обстрілів. Саме її бригада швидкої допомоги їхала на допомогу до охопленого вогнем будинку, в який влучили окупанти.

«Ми поїхали. Я поїхала із напарницею. Ми їдемо на такий жах… Перше, що ти робиш, це зупиняєш кровотечу, піднімаєш тиск», - розповідає про порятунок життя людей фельдшерка.

За словами Анни Дикань, були випадки, після яких дуже складно стримати сльози. Таким був день, коли ворог поцілив у гуртожиток в Харкові.

«Мене відправили на 12 годин чергувати, доки ДСНС проводить пошукові роботи у гуртожитку. Мені запам'ятався той випадок… Знайшли дитину, я так сподівалася, що дитина жива. У мене все було готове, щоб надати допомогу. Я кричу «300», мені відповідають «ні «200», – згадує зі сльозами на очах Анна Дикань.

Прем'єра телесереалу «Я-Надія» вийде на екрани 24 лютого поточного року на телеканалі 2+2 о 19:30.

Раніше РЕДПОСТ писав, що стрічка харківського документаліста здобула нагороду на фестивалі Sundance.



