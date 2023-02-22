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22.02.2023  15:46   Дмитро Колонєй

Під Харковом жінка відкрито раділа приходу окупантів та підтримувала дії загарбників

Під Харковом викрито чергову шанувальницю «руського миру».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланняи на Харківську прокуратуру мешканка с. Гетьманівка під час окупації Куп’янщини збройними силами РФ активно підтримувала загарбників:
  • жінка у розмовах з односельчанами заперечувала збройну агресію Росії проти України;
  • прославляла загарбників, розповідаючи, як «хорошо, что пришла Россия»;  
  • підозрювана казала, що у України начебто немає армії;
  • закликала інших людей підтримувати дії держави-агресорки: «При РФ жизнь будет лучше».  
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині колишній правоохоронець погодився працювати на окупантів.
 

 


Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків, куп’янськ
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