22.02.2023 15:46 Дмитро Колонєй
Під Харковом жінка відкрито раділа приходу окупантів та підтримувала дії загарбників
Під Харковом викрито чергову шанувальницю «руського миру».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланняи на Харківську прокуратуру мешканка с. Гетьманівка під час окупації Куп’янщини збройними силами РФ активно підтримувала загарбників:
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жінка у розмовах з односельчанами заперечувала збройну агресію Росії проти України;
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прославляла загарбників, розповідаючи, як «хорошо, что пришла Россия»;
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підозрювана казала, що у України начебто немає армії;
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закликала інших людей підтримувати дії держави-агресорки: «При РФ жизнь будет лучше».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що на Харківщині колишній правоохоронець погодився працювати на окупантів.
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