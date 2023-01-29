29.01.2023 15:55 Віталій Хінєвіч

Стрічка харківського документаліста здобула нагороду на фестивалі Sundance

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова здобув приз глядацьких симпатій.

Фото з Facebook Мстислава Чернова

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Sundance Film Festival.

Документальний фільм харківського фотографа, режисера та журналіста Мстислава Чернова завоював приз глядацьких симпатій на американському фестивалі незалежного кіно Sundance.

Фільм "20 днів у Маріуполі" був вперше показаний на фестивалі та представлений у конкурсній програмі документальних фільмів світу.

Стрічка розповідає , як місто Маріуполь переживало перші тижні вторгнення російських окупантів, обстріли, бомбардування пологового будинку, смерть мирного населення.

«Це емоційно важкий, але важливий історичний документ, подія для Українського документального кіно та один з перших повнометражних документальних фільмів про повномасштабне вторгнення Росії в Україну»,- зазначив Мстислав Чернов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські школярі перемогли на Всеукраїнському конкурсі.



