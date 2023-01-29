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29.01.2023  15:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області правоохоронці виявили водіїв-порушників

Поліція Харківщини минулої доби зареєструвала та опрацювала 970 повідомлень громадян про правопорушення.

водій
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
 
Володимир Тимошко повідомив, що працівники поліції склали 2 адміністративних матеріали щодо водіїв за керування транспортними засобами у стані сп’яніння.
 
В Основ’янському районі Харкова екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль, за кермом якого знаходився чоловік, що надав посвідчення водія з ознаками підробки.
 
Дізнавачем після проведення досудового розслідування за фактом використання завідомо підробленого документа відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині з держпідприємства вкрали кілька тонн пального.
 

Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  події, харьков, харків
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