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29.01.2023  13:23   Рита Парфенова

На Харківщині з держпідприємства вкрали кілька тонн пального (фото)

Близько 5 тонн дизельного пального, які вкрали з державного підприємства, виявили та вилучили правоохоронці.

На Харківщині працівники поліції викрили групу осіб у крадіжці паливно-мастильних матеріалів з державного підприємства.

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на ГУ НП, на Харківщині працівники поліції викрили групу осіб у крадіжці паливно-мастильних матеріалів з державного підприємства.

Крадіжки пального розпочалися з вересня 2022 року. У злочинній змові брали участь 9 співробітників державного підприємства у Лозівському районі Харківської області.

На Харківщині працівники поліції викрили групу осіб у крадіжці паливно-мастильних матеріалів з державного підприємства.

Щодня працівники підприємства викрадали від 100 до 300 літрів дизельного пального. Потім вказане паливо вони збували 4 постійним клієнтам за ціною 40 гривень за літр.

29 січня правоохоронці провели 15 санкціонованих обшуків, у ході яких виявили та вилучили близько 5 тонн дизельного пального. На даний час встановлюється сума завданої матеріальної шкоди державі.

На Харківщині працівники поліції викрили групу осіб у крадіжці паливно-мастильних матеріалів з державного підприємства.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив поради, як безпечно користуватися генераторами.


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  пальне, крадіжка, харків, харьков
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