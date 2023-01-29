На Харківщині з держпідприємства вкрали кілька тонн пального (фото)

Близько 5 тонн дизельного пального, які вкрали з державного підприємства, виявили та вилучили правоохоронці.
Як передає РЕДПОСТ з посиланням на ГУ НП, на Харківщині працівники поліції викрили групу осіб у крадіжці паливно-мастильних матеріалів з державного підприємства.
Крадіжки пального розпочалися з вересня 2022 року. У злочинній змові брали участь 9 співробітників державного підприємства у Лозівському районі Харківської області.
Щодня працівники підприємства викрадали від 100 до 300 літрів дизельного пального. Потім вказане паливо вони збували 4 постійним клієнтам за ціною 40 гривень за літр.
29 січня правоохоронці провели 15 санкціонованих обшуків, у ході яких виявили та вилучили близько 5 тонн дизельного пального. На даний час встановлюється сума завданої матеріальної шкоди державі.
За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.
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