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29.01.2023  13:08   

Хлопчик провалився під кригу на річці Харків

17-річний хлопець провалився під кригу на річці Харків

 
 
17-річний хлопець провалився під кригу на річці Харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

Пригода сталася у суботу, 28 січня. До служби порятунку надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги підлітку, який провалився під кригу на річці Харків. До місця події відразу прибули рятувальники.

По прибуттю було встановлено, що хлопцю 2005 року народження вже надали допомогу перехожі, які витягли його з крижаної води.

Бригадою екстреної медичної допомоги підлітка було госпіталізовано до лікарні з діагнозом переохолодження.

 
Раніше РЕДПОСТ наводив поради, як самотужки врятуватися з крижаного полону або як допомогти людині, яка провалилася під лід.

 


Тэги:  дснс, харьков, харків
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