29.01.2023 12:29 Рита Парфенова

Розмінування Харківщини: піротехніки розміновують лінії ЛЕП на деокупованих територіях

Протягом доби 28 січня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 33 одиниці вибухових предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 28 січня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 1 га території та 2 км ЛЕП на території Золочівського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Саперами ДСНС виявлено та знешкоджено 33 одиниці ворожих боєприпасів. До робіт залучалося 7 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 37 осіб особового складу та 14 одиниць техніки.



Загалом, починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили 1892 га території, 253 км автомобільних доріг, 781 км ЛЕП, 157 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 50177 одиниць ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, щопротягом доби під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 18 населених пунктів Харківщини.



