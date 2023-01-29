29.01.2023 11:38 Рита Парфенова

Почесний харків'янин Микола Вахно відзначає день народження

29 січня віздначає день нарождення Почесний громадянин міста Харкова, заслужений машинобудівник України, голова правління АТ «Хартрон» Микола Вахно.

Як передає РЕДПОСТ, Миколу Вахна привітав із днем народження Харківський міський голова Ігор Терехов.



«Ви - справжній професіонал своєї справи, який успішно керує провідною компанією у країні. Завдяки Вашому мудрому керівництву системи управління ракетно-космічної техніки АТ «Хартрон» були визнані на міжнародному рівні.



Дякуємо за Вашу працю! Бажаю міцного здоров'я, сімейного щастя та добробуту. Розвитку та нових досягнень у мирній Україні!» - сказано у привітанні.



Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшли урочистості, присвячені 89-й річниці з дня заснування АТ «Українські енергетичні машини».



