Рівень радіації у Харкові та області на 29 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
по Харківській області – 0,11-0,16 мкЗв/год
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 28 січня.
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Більшість людей сьогодні керуватимуться насамперед своїми особистими інтересами і лише в десяту чергу – такими словами, як «борг», «обов'язок», «професіоналізм».
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці піде сніг, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується.
Щороку 29 січня в Україні відзначають День пам'яті героїв Крут.
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