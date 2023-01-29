29.01.2023 13:55 Рита Парфенова

Сприятливі дні для стрижки у лютому 2023 року

У лютому достатньо днів, коли можна записатися до майстра на стрижку, фарбування або на інші процедури, пов'язані з волоссям.

Зимовий період стає нелегким випробуванням для волосся. Окрім відновлювальних та поживних процедур, здоровій і волоссю подарує стрижка кінчиків. Щоб підсумковий результат перевершив усі ваші очікування, краще записуватись до майстра, орієнтуючись на сприятливі дні у лютому 2023 року, зазначені у місячному календарі.



1 лютого – сприятливий день для стрижки та фарбування волосся, висока ймовірність, що волосся росте швидше після походу до майстра;

4 лютого – день вдалий для стрижки та будь-яких процедур, пов'язаних з волоссям. Крім цього, візит до перукаря може покращити фінансове становище;

5 лютого – у цей день можна проводити різні процедури, спрямовані на зміцнення волосся, до того ж 5 число підходить для кардинальних змін та фарбування;

7 лютого – сприятливий день для візиту до майстра;

8 лютого – можна записуватися на стрижку, також день сприятливий для фарбування та завивки волосся;

11 лютого – вдалий день для стрижки, а також для процедур зміцнення волосся, похід до майстра допоможе покращити фінансовий стан;

17 лютого – день сприятливий для фарбування волосся, також можна записатися на будь-яку стрижку;

19 лютого – ідеальний день для процедур, пов'язаних із відновленням волосся, можна записатися на стрижку;

24 лютого – стрижка цього дня приверне фінансовий успіх у життя, крім цього можна записатися до майстра на фарбування волосся;

25 лютого – день сприятливий для будь-якої стрижки, а також завивки волосся, можна робити поживні процедури;

26 лютого – вдалий день для фарбування волосся;

27 лютого – сприятливий день для стрижки.

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