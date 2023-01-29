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29.01.2023  14:24   Рита Парфенова

Більше 10 обстріляних будинків, підприємств та гаражів: фото наслідків ворожих обстрілів за минулу добу

Протягом доби з 28 по 29 січня ворог завдавав ударів з танків, мінометів та артилерії по громадах Чугуївського, Богодухівського, Харківського та Куп’янського районів.

Новини Харкова: фото наслідків ворожих обстрілів 28 січня 2023 року

Про повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Ворог вів прицільний вогонь по цивільних об’єктах в селах Стариця, Стрілеча, Тернова, смт Дворічна, містах Куп’янськ, Вовчанськ та інших населених пунктах.
 
Новини Харкова: фото наслідків ворожих обстрілів 28 січня 2023 року
 
Внаслідок обстрілів пошкоджено 11 приватних домоволодінь, 8 господарчих споруд, приміщення двох підприємств, гараж та автомобілі.

Через вибухи снарядів поранення отримала 83-річна жителька Вовчанська. Жінку госпіталізовали до лікарні.

Новини Харкова: фото наслідків ворожих обстрілів 28 січня 2023 року Новини Харкова: фото наслідків ворожих обстрілів 28 січня 2023 року

Слідчі провели огляди місць подій та зібрали речові докази. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, щопротягом доби під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 18 населених пунктів Харківщини.

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, харьков, агрессия россии
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