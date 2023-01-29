Більше 10 обстріляних будинків, підприємств та гаражів: фото наслідків ворожих обстрілів за минулу добу

Протягом доби з 28 по 29 січня ворог завдавав ударів з танків, мінометів та артилерії по громадах Чугуївського, Богодухівського, Харківського та Куп’янського районів.
Про повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
Через вибухи снарядів поранення отримала 83-річна жителька Вовчанська. Жінку госпіталізовали до лікарні.
Раніше РЕДПОСТ писав, щопротягом доби під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 18 населених пунктів Харківщини.
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Щороку 29 січня в Україні відзначають День пам'яті героїв Крут.
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