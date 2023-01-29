29.01.2023 14:24 Рита Парфенова

Більше 10 обстріляних будинків, підприємств та гаражів: фото наслідків ворожих обстрілів за минулу добу

Протягом доби з 28 по 29 січня ворог завдавав ударів з танків, мінометів та артилерії по громадах Чугуївського, Богодухівського, Харківського та Куп’янського районів.

Про повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ. Ворог вів прицільний вогонь по цивільних об’єктах в селах Стариця, Стрілеча, Тернова, смт Дворічна, містах Куп’янськ, Вовчанськ та інших населених пунктах. Внаслідок обстрілів пошкоджено 11 приватних домоволодінь, 8 господарчих споруд, приміщення двох підприємств, гараж та автомобілі.

Через вибухи снарядів поранення отримала 83-річна жителька Вовчанська. Жінку госпіталізовали до лікарні.

Слідчі провели огляди місць подій та зібрали речові докази. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, щопротягом доби під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 18 населених пунктів Харківщини.



