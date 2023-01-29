29.01.2023 14:57 Рита Парфенова

Навіть не варто починати: які знаки зодіаку не вживаються разом

Астрологія виділяє кілька знаків зодіаку, які категорично не можуть порозумітися, мирно і злагоджено жити разом.

Деякі риси, що приписуються знакам зодіаку, можуть вказувати на те, з ким ми створимо ідеальну пару, а з ким не порозуміємося.

Астрологія може підказати, які знаки зодіаку не вживаються разом.

Овен та Козеріг

Представники обох знаків зодіаку досить вперті і часто стоять на своєму. Цим вони намагаються показати свою перевагу і те, що вони завжди мають рацію. Навряд чи вони ображатимуться один на одного, але за можливість стати лідером у відносинах доведеться пережити чимало сварок.



Згідно зі зірковим розташуванням, для відносин Овнам підходять Раки та Терези, а Діви та Риби – найкращі партнери для Козерогів.

Лев та Стрілець

Леви – впевнені та егоїстичні натури. Вони люблять, коли перебувають у центрі уваги, і завжди підлаштовують ситуації так, щоб отримати свою вигоду. Стрільці ж у свою чергу створять конфлікт для того, щоб довести свою правоту і вийти з будь-якої ситуації переможцем. На ґрунті цього у відносинах будуть численні сварки, нервове та емоційне виснаження.



Найкращий партнер для Львів – Риби та Діви, а зі Стрільцями уживуться Водолії та Близнюки.

Рак та Терези

Раки – відмінні партнери, вони вірні, дбайливі та романтичні. Чого не скажеш про Терези, які люблять розваги та непередбачуваність. Тому турбота та увага Раків для них мало що означають. Також варто відзначити, що у Терезів мінливий настрій, і таким стабільним натурам, як Раки, буде дуже складно підлаштуватися. Відповідно, через часті розбіжності та підхід до життя ці знаки зодіаку не уживаються разом.



Для Раків ідеальні партнери – Овен та Козеріг, а Стрільці та Овни підійдуть Терезам.



