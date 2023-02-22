22.02.2023 14:56 Євген Клочко

Порядок виплати допомоги родинам полеглих захисників і захисниць змінився: подробиці

Міністерство оборони внесло зміни до порядку виплат одноразової грошової допомоги для сімей загиблих захисників та захисниць.

Про це РЕДПОСТ повідомили у Українському ветеранському фонді.

Відтак, за новим порядком, кошти будуть виплачуватись поетапно. На першому етапі сім’ї отримають 20% від призначеної суми обов'язкової грошової допомоги (ОГД). Решту невиплаченої суми (80% від призначеної суми) будуть отримувати щомісячно, частками, протягом наступних 40 місяців.

Важливо зазначити, що сім’ї загиблих захисників та захисниць можуть отримати матеріальну допомогу у розмірі 15 млн грн.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, які надбавки отримають пенсіонери у 2023 році.



