22.02.2023 19:31 Дмитро Колонєй

Скільки чоловіків зможе мобілізувати РФ: оцінка розвідки Німеччини

Німецькі експрети проаналізували мобілізаційний потенціал агресора.

Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на DW, за словами глави Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каля, РФ може мобілізувати до одного мільйона військовослужбовців.

Восени 2022 року було мобілізовано близько 300 тисяч осіб, частина ще проходить навчання, частина вже спрямована на поле бою, зазначив Каль. "Далійший мобілізаційний потенціал Росії - резерв до мільйона людей, якщо в Кремлі вважатимуть це за необхідне", - зазначив глава BND.

Водночас президент РФ Володимир Путін не готовий до переговорів, вважає керівник німецької спецслужби. В даний час Путін прагне прийняти рішення на полі бою і реалізувати якнайбільше переваг, щоб надалі, можливо, диктувати мир на своїх умовах, припускає Каль.

Війна у багатьох аспектах виявилася зовсім не такою, як вважали у Москві, Києві та на Заході, додав глава BND. За його словами, спочатку Росія вважала, що зможе встановити контроль над сусідньою країною невеликою кількістю "точних військових, скоріше символічних та демонстративних дій". Однак зробити це не вдалося, що дало українській стороні значну ситуаційну перевагу, зазначив Каль. Лише набагато пізніше російська армія змогла застосувати свою чисельну перевагу у справі, наголосив він.



