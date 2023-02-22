22.02.2023 20:14

У Харкові школи позбавлять присвоєних раніше імен

Питання про перейменування шкіл планують винести на сесію міськради Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, пистання про перейменування шкул обговорювалося на засіданні міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища, де обговорювалися питання вшанування загиблих учнів та випускників шкіл.

На думку директора Департаменту освіти Ольги Деменко, це питання слід вирішувати системно. За її словами, присвоєння імен навчальним закладам - радянська традиція, тому департамент вважає, що навчальні заклади слід позбавити імен, аби школи вшановували власних героїв іншими способами. Особливо гостро це питання постало у річницю загибелі Данила Дідіка під час теракту біля Палацу спорту в лютому 2015 року.

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«Школа №11, де навчався Даня Дідік, - школа справжніх героїв. Її випускник, військовослужбовець Василь Мельников ще у 2003 році ціною власного життя врятував курсанта. І сьогодні на стінах школи є меморіальна табличка йому та Данилу Дідіку. Ще два випускники цієї школи загинули під час війни: Данило Семененко під Луганськом, нагороджений Указом Президента України орденом «За мужність» 3-го ступеня, та Олександр Кравченко, який звільняв Харківську область. Два тижні тому до міського голови звернулася ініціативна група випускників школи №11 щодо присвоєння навчальному закладу імені Данила Семененка. Чиє ж ім’я присвоювати школі - Данила Дідіка, Данила Семененка чи Олександра Кравченка? А у школі №126 в Холодногірському районі загинули п’ять випускників», - зазначила директор департаменту.

У кожній школі, яка втратила випускників, можна створити музеї, меморіальні кімнати, увічнити пам’ять героїв на меморіальних дошках або обрати інші варіанти, відійшовши від тоталітарної звички присвоювати імена.

Більшість членів топонімічної комісії підтримали таку ідею. Директор департаменту повідомила, що питання щодо перейменування шкіл планують винести на сесію міськради.

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