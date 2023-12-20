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20.12.2023  15:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові затвердили вартість харчування учнів шкіл

Для школярів закладів загальної середньої освіти, які навчаються офлайн, учнів пільгових категорій у закладах професійної освіти, а також громадян, які перебувають під тимчасовим соціальним захистом, затвердили вартість харчування на наступний рік.

 
Відповідне рішення сьогодні, 20 грудня, ухвалив виконавчий комітет Харківської міської ради, передає РЕДПОСТ.
 
Вартість харчування школярів у 2024 році становитиме до 25 грн на день, а учнів пільгових категорій у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що входять до мережі навчальних закладів міста Харкова, - 60 грн.
 
Для громадян, які перебувають під тимчасовим соціальним захистом, на базі закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності щодня готуватимуть їжу вартістю до 52 грн (саму їжу роздають нужденним безкоштовно).
 
Організацію харчування зазначених категорій населення виконавчий комітет доручив КП «Комбінат дитячого харчування».
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що міжнародні організації та фінансові установи готові допомагати відбудовувати Харків, а в розробці планів беруть участь не тільки закордонні фахівці, а й харківські архітектори.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, школи
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