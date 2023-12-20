20.12.2023 09:40 Віталій Хінєвіч

Не чекаємо на закінчення війни для відбудови міста – Ігор Терехов

Міжнародні організації та фінансові установи готові допомагати відбудовувати Харків, а в розробці планів беруть участь не тільки закордонні фахівці, а й харківські архітектори.

Як розповів Харківський міський голова Ігор Терехов в інтерв'ю німецькому виданню «Deutsche Welle», з фінансуванням проєктів, створених у співпраці з фондом Нормана Фостера, допомагає німецький уряд, передає РЕДПОСТ.

Крім того, місто Харків підтримують такі фінансові інституції, як Європейський банк реконструкції та розвитку, Европейський інвестиційний банк і Світовий банк.

«Інвестиційний фонд, який допомагатиме усувати наслідки збройної агресії рф у Харкові, презентував п’ять пілотних проєктів. Зокрема, створений план будівництва наукового парку, вокзалу та відбудови центральної частини міста», - розповів Ігор Терехов.

Міський голова також зазначив, що в Харкові є будівлі, які не підлягають відновленню. Замість них планують зводити нові будинки.

Нагадаємо, торік у Харкові відновили 200 будинків, цьогоріч - близько 60, а в планах на наступний рік - відбудова ще близько 160-ти.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків перерахував близько півмільйона гривень на потреби військовим.