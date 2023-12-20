У Харкові студенти збирають кошти на бомбосховище за допомогою фешн-показу (фото)

19 грудня у Hudprom LOFT відбувся "KSADA Fashion Day" - благодійний показ колекцій студентів та випускників кафедри "Дизайн тканини та одягу" Харківської державної академії дизайну та мистецтв, передає РЕДПОСТ .
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшли змагання з вільної боротьби та самбо (фото).
Сьогодні важливе вміння стояти на своєму. І у фінансах, і у коханні справедлива формула: головне – зберегти, а не примножити.
Хмари у Харкові будуть ховати небо весь час, вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Без опадів.
Щорічно 20 грудня відзначають День солідарності людей.
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