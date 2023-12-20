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20.12.2023  09:52   

У Харкові студенти збирають кошти на бомбосховище за допомогою фешн-показу (фото)

19 грудня у Hudprom LOFT відбувся "KSADA Fashion Day" - благодійний показ колекцій студентів та випускників кафедри "Дизайн тканини та одягу" Харківської державної академії дизайну та мистецтв, передає РЕДПОСТ .


Фото: РЕДПОСТ
Метою показу став збір донатів на обладнання бомбосховища, яке знаходится на території ХДАДМ, задля можливості запуску академії у змішаній формі навчання.
 
"Можливість працювати у змішаній формі навчання - надзвичайно важлива для нашого творчого закладу, бо велика кількість дисциплін є прикладними та потребують налагодженого навчального та творчого процесу саме в стінах академії!" - зазначають організатори заходу.
 
На заході відбулися покази колекцій студентів 2023 року та архівних колекцій.
 
Арт-куратори заходу: Катерина Фролович, модель, дизайнер, викладачка ХДАДМ та Владислава Гурбіна, викладачка ХДАДМ.


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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшли змагання з вільної боротьби та самбо (фото).

 

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Тэги:  харків, фешн показ, мода, студенти, худпром, бомбосховище
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