20.12.2023 10:00 Віталій Хінєвіч

Відбирали їжу у людей і передавали ворогові дані про ЗСУ: на Харківщині двоє посібників окупантів отримали тюремні терміни

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє поплічників агресора, які працювали на російських загарбників у період окупації частини Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, один з них – мешканець селища Циркуни, проведе за ґратами 10 з половиною років. За даними слідства, під час захоплення населеного пункту він допомагав окупантам орієнтуватися на місцевості та грабувати оселі місцевих жителів.

Встановлено, що зловмисник разом з озброєними російськими військовими вдиралися до помешкань українців та «конфісковували» продовольчі запаси, авто та генератори.У ході таких «нальотів» рашисти відбирали навіть їжу у дітей та людей похилого віку, а у разі відмови чи спротиву – погрожували ув’язненням до катівні та вбивством.

За співпрацю з окупантами фігурант отримав від них «привілеї» щодо вільного пересування селищем.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час стабілізаційних заходів на звільненій території регіону у травні 2022 року. За матеріалами Служби безпеки, суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Іншою засудженою є мешканка Куп’янського району, яка «зливала» до фсб розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території громади.

Передусім агресор хотів дізнатися про місця базування складів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ, щоб скоригувати по них ракетно-артилерійські і дронові атаки.

За даними слідства, російська спецслужба дистанційно залучила жінку до співробітництва після початку повномасштабного вторгнення рф. Співробітники СБУ встановили місцеперебування зловмисниці і затримали її у власному помешканні після звільнення району.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що троє колаборантів, які співпрацювали з окупантами на Харківщині та Луганщині, отримали тюремні терміни.