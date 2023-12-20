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20.12.2023  10:25   Віталій Хінєвіч

Прокурори задокументували наслідки ворожих обстрілів Харкова та області

Окупанти вдарили ракетами по Харкову, а також здійснили артилерійський обстріл Куп'янського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 20 грудня близько 1:00 ворог завдав ракетний удар по Харкову. Зафіксовано влучання двох ракет типу С-300 по території транспортного цивільного підприємства у Салтівському районі. 
 
Приблизно о 3:00 російська армія здійснила артилерійський обстріл с. Курилівка Купʼянського району. Горів житловий двоповерховий будинок.
 
 
 
За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова та Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). 


 
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
 
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Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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