20.12.2023 10:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові кількість ФОПів більша, ніж до війни

У місті Харкові кількість фізичних осіб-підприємців на дві тисячі більша порівняно з довоєнним періодом.

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв'ю німецькому виданню «Deutsche Welle», передає РЕДПОСТ.

Як розповів очільник міста, до Харкова приїжджають підприємці з інших регіонів, щоб відкрити бізнес. Це передусім мешканці Донецької, Запорізької, Херсонської областей і деокупованих територій.

«Ми робимо все можливе для підприємців, які постраждали під час війни, зокрема, щодо сплати земельного податку. У нас є чіткий план дій, який допоможе повернути їх до Харкова, залучити інвестиції для бізнесу та запросити нових підприємців працювати в нашому місті», - зазначив Ігор Терехов.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що міжнародні організації та фінансові установи готові допомагати відбудовувати Харків , а в розробці планів беруть участь не тільки закордонні фахівці, а й харківські архітектори.