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20.12.2023  10:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові кількість ФОПів більша, ніж до війни

У місті Харкові кількість фізичних осіб-підприємців на дві тисячі більша порівняно з довоєнним періодом.

 
Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв'ю німецькому виданню «Deutsche Welle», передає РЕДПОСТ. 
 
Як розповів очільник міста, до Харкова приїжджають підприємці з інших регіонів, щоб відкрити бізнес. Це передусім мешканці Донецької, Запорізької, Херсонської областей і деокупованих територій. 
 
«Ми робимо все можливе для підприємців, які постраждали під час війни, зокрема, щодо сплати земельного податку. У нас є чіткий план дій, який допоможе повернути їх до Харкова, залучити інвестиції для бізнесу та запросити нових підприємців працювати в нашому місті», - зазначив Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що міжнародні організації та фінансові установи готові допомагати відбудовувати Харків, а в розробці планів беруть участь не тільки закордонні фахівці, а й харківські архітектори.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, бізнес
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