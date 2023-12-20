20.12.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Саперами за добу виявлено та знешкоджено 56 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За минулу добу 19 грудня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 2,7 га території, з них 3860 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 976 м ліній електропередач, 579 м автодоріг, 6 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 56 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 21 піротехнічний розрахунок ДСНС у складі 109 саперів та 46 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4249 га території, 293 км автомобільних доріг, 2980 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 221,1 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 86 тис. 407 вибухонебезпечних предметів.

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