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27.02.2023  13:25   Віталій Хінєвіч

У Харківській області розробляють проєкти дорожніх споруд

Фахівці продовжують роботи із відновлення доріг.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.
 
Фахівці Служби сумісно з підрядними організаціями, в найкоротші терміни організували розроблення робочих проектів з повноцінного відновлення 24 споруд. Незважаючи на складність проведення проєктно-вишукувальних робіт у військовий час, понад 70% проектів вже розроблено. 
 
Будівельно-відновлювальні роботи буде розпочато після завершення проектних робіт та узгодження їх з відповідними структурами. 
 
Внаслідок бойових дій на території Харківській області було зруйновано 25 мостів, що знаходяться на балансі Служби автомобільних доріг.  Наразі на деокупованій Харківщині функціонує 18 тимчасових переправ в об‘їзд зруйнованих мостів, та відновлено проїзд ще на 1 штучній споруді.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова оперативно усувають аварії на водогонах.
 

Источник:   Служба автомобільних доріг у Харківській області
 Тэги:  дороги, харків
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