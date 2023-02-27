27.02.2023 13:25 Віталій Хінєвіч

У Харківській області розробляють проєкти дорожніх споруд

Фахівці продовжують роботи із відновлення доріг.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.

Фахівці Служби сумісно з підрядними організаціями, в найкоротші терміни організували розроблення робочих проектів з повноцінного відновлення 24 споруд. Незважаючи на складність проведення проєктно-вишукувальних робіт у військовий час, понад 70% проектів вже розроблено.

Будівельно-відновлювальні роботи буде розпочато після завершення проектних робіт та узгодження їх з відповідними структурами.

Внаслідок бойових дій на території Харківській області було зруйновано 25 мостів, що знаходяться на балансі Служби автомобільних доріг. Наразі на деокупованій Харківщині функціонує 18 тимчасових переправ в об‘їзд зруйнованих мостів, та відновлено проїзд ще на 1 штучній споруді.



