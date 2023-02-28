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28.02.2023  11:15   Віталій Хінєвіч

Про стан доріг у Харківській області розповіли шляховики

Упродовж 27-28 лютого в області спостерігалися опади у вигляді снігу з дощем.

Дороги Харківської області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.
 
Згідно з інформацією шляховиків, на автошляхах державного значення здійснюються снігоочисні роботи та обробка дорожнього покриття протиожеледними матеріалами. 
 
До робіт залучено близько 100 одиниць техніки та використано більше 1100 м3 піщано-сольової суміші.
 
На ранок 28 лютого хмарно, місцями слабкий сніг. Температура буде коливатися від -4°С до 1°С.
 
Для звернень громадян діє єдина цілодобова «гаряча лінія» при Укравтодорі: +38 067 400 60 80.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області розробляють проєкти дорожніх споруд.
 

Источник:   Служба автомобільних доріг у Харківській області
 Тэги:  дороги харків
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