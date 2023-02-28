Про стан доріг у Харківській області розповіли шляховики

Упродовж 27-28 лютого в області спостерігалися опади у вигляді снігу з дощем.
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Бажання беруть гору над розумом, так що протистояти спокусам дуже важко. Крім того, є ризик потрапити під чужий вплив – уникайте спілкування з тими, хто вам неприємний.
У Харкові ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде ясною. Уночі можливий сніг. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
День штурманської служби авіації ВПС України відзначається щорічно 28 лютого, починаючи з 2008 року.
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