28.02.2023 11:15 Віталій Хінєвіч

Про стан доріг у Харківській області розповіли шляховики

Упродовж 27-28 лютого в області спостерігалися опади у вигляді снігу з дощем.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.

Згідно з інформацією шляховиків, на автошляхах державного значення здійснюються снігоочисні роботи та обробка дорожнього покриття протиожеледними матеріалами.

До робіт залучено близько 100 одиниць техніки та використано більше 1100 м3 піщано-сольової суміші.

На ранок 28 лютого хмарно, місцями слабкий сніг. Температура буде коливатися від -4°С до 1°С.

Для звернень громадян діє єдина цілодобова «гаряча лінія» при Укравтодорі: +38 067 400 60 80.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області розробляють проєкти дорожніх споруд.



