28.02.2023 10:27 Рита Парфенова

На Харковіщині депутат будував систему охорони здоров’я для окупантів

Депутат Куп’янської районної ради Харківської області виявив свою прихильність до рф під час окупації району.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, підозрюваний пішов на співпрацю із загарбниками та добровільно обійняв посаду так званого «и. о. начальника отдела здравоохранения Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области».



Підозрюваний відповідав за сферу охорони здоров’я на окупованій території і виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції під керівництвом представників рф.



Під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури Харківської області керівником Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру депутату за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Депутата затримано в порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у ході стабілізаційних заходів на деокупованій території Харківської області затримано прихильника «руского міра», який займався «приєднанням» регіону до рф.



