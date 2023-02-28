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28.02.2023  10:08   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 28 лютого

У період з 25 по 27 лютого офіційно зареєстровано 13 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за три доби у Харкові та області діагностували 21 випадок зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 765 осіб. Одужало 309 160 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним спостереженням 293 особи. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 13 осіб (усі - мешканці міста Харкова). Три позитивних результати зареєстровано у Куп’янському, по два – у Лозівському та Чугуївському, один – у Богодухівському районах області.

Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на грип та вірусні інфекції у Харкові та області.

 


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  радіація, харків
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