28.02.2023 10:08 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 28 лютого

У період з 25 по 27 лютого офіційно зареєстровано 13 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за три доби у Харкові та області діагностували 21 випадок зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.



З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 765 осіб. Одужало 309 160 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним спостереженням 293 особи. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.



Діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 13 осіб (усі - мешканці міста Харкова). Три позитивних результати зареєстровано у Куп’янському, по два – у Лозівському та Чугуївському, один – у Богодухівському районах області.



Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на грип та вірусні інфекції у Харкові та області.



