Під Харковом чоловік підірвався на міні у власній садибі

Мешканець села Волохів Яр, який підірвався на міні, госпіталізований з осколковим пораненням.
Про це РЕДПОСТ повідомили в пресс-службі ХОВА, зазначивши, що на Харківщині зберігається висока мінна небезпека.
Уранці 28 лютого в с. Волохів Яр Чугуївського району на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвався 60-річний чоловік.
Подія мала місце на земельній ділянці постраждалого.
Чоловік госпіталізований з осколковим пораненням.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ворожі обстріли потрапили щонайменше 12 населених пунктів Харківської області.
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