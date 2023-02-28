    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Під Харковом чоловік підірвався на міні у власній садибі
28.02.2023  09:44   Рита Парфенова

Під Харковом чоловік підірвався на міні у власній садибі

Мешканець села Волохів Яр, який підірвався на міні, госпіталізований з осколковим пораненням.

міна пелюстка

Про це РЕДПОСТ повідомили в пресс-службі ХОВА, зазначивши, що на Харківщині зберігається висока мінна небезпека.

Уранці 28 лютого в с. Волохів Яр Чугуївського району на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвався 60-річний чоловік.

Подія мала місце на земельній ділянці постраждалого.

Чоловік госпіталізований з осколковим пораненням.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ворожі обстріли потрапили щонайменше 12 населених пунктів Харківської області.


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  міна, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.02 Надзвичайні події У Харкові шукають вибухівку у торговому центрі 22.02 Надзвичайні події На Харківщині чоловік підірвався на міні 22.02 Надзвичайні події Під Харковом чоловік підірвався на розтяжці
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 