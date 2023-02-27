27.02.2023 11:30 Віталій Хінєвіч

Який рівень захворюваності на вірусні інфекції в Харківській області, розповіли фахівці

За результатами оперативного щотижневого аналізу з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) захворіло 2995 осіб, з них 961 (32,1%) дитина віком до 17 років.

Такі дані представили у ХОЛЦ за період з 20 по 26 лютого, передає РЕДПОСТ

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності на 9,0%, за рахунок зниження захворюваності як серед дітей на 10,5%, так і серед дорослих на 8,3%.

Показник захворюваності становить 114,39 на 100 тис. населення, що менше минулорічного (на 8 тижні) у 4,8 рази та не перевищує показник епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.

Кількість госпіталізованих у порівнянні з попереднім тижнем зменшилась на 2,6% – 163 особи (проти 159 осіб), що становить 5,4% від числа захворілих. З числа госпіталізованих 44 дитини (26,9%). Серед дітей кількість госпіталізованих зменшилась на 10,2%, серед дорослих – на 8,2%.

Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Лозівському районі – 242,22 на 100 тис. населення, найнижчий – у Куп’янському районі (52,27 на 100 тис. населення).

Станом на 27.02.2023 проти грипу щеплено 2736 осіб, з них 2217 – з груп ризику (у т.ч. 1961 медичний працівник та 45 дітей).

З початку епідемічного сезону серед обстежених 10471 особа у 1925 (22,6%) виявлено позитивні результати, з них у 1602 осіб (83,2%) виявлено вірус SARS-CoV-2, у 84 (4,4%) – РС-вірус, у 2-х – риновірус, у 1 – вірус парагрипу, у 234 (12,2%) – вірус грипу А та у 2 осіб – вірус грипу В.

Раніше РЕДПОСТ писав, що медики врятували 61-річну мешканку Харкова, у якої раптово зупинився кровообіг.



