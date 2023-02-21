У харків'янки раптово зупинився кровообіг: на допомогу прийшли медики

Медики отримали екстрений виклик 20 лютого.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові врятували життя жінці у стані клінічної смерті.
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Не пропустіть шанс – сьогодні все у ваших руках! Саме тому на сьогодні найкраще планувати відповідальні справи та переговори не лише у робочій, а й у особистій, і у фінансовій сферах.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. З самого ранку йтиме дощ зі снігом. Удень він може послабшати, проте до вечора знову набере силу.
Сьогодні населення Землі святкує День рідної мови та День екскурсовода.
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