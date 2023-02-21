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21.02.2023  14:20   Віталій Хінєвіч

У харків'янки раптово зупинився кровообіг: на допомогу прийшли медики

Медики отримали екстрений виклик 20 лютого.

Харківські медики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
Повідомляється, що у 61-річної мешканки Харкова раптово зупинився кровообіг.
 
Бригада ЕМД № 805 у складі фельдшера Крамаренка Вадима, медичного брата Калимана Івана та водія Козакова Сергія надала допомогу жінці.
 
Провівши реанімаційні заходи, медики врятували пацієнтку від смерті, після надання допомоги її госпіталізували.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові врятували життя жінці у стані клінічної смерті.


Источник:   Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 Тэги:  події, харків
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