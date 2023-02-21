21.02.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

У МОЗ розповіли, чи можна в один день робити кілька щеплень

Одночасне введення декількох вакцин не може ослабити чи перевантажити імунітет людини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

У Міністерстві повідомили, що введення кількох вакцин одночасно є стандартною світовою практикою, яка допомагає швидше отримати необхідний захист та зменшити кількість візитів до лікаря. Численні дослідження довели, що це абсолютно безпечно і не викликає додаткових побічних реакцій.

Одночасне введення декількох вакцин не може ослабити чи перевантажити імунітет людини.

«Із самого народження ми щоденно контактуємо з тисячами бактерій та вірусів. Наша імунна система працює в режимі 24/7, без відпусток та вихідних. І зустрічає вона живих активних збудників, а не знешкоджених чи ослаблених, як у вакцинах.

Тому декілька вакцин в один день, або ж одна багатокомпонентна вакцина, не буде для неї проблемою»,- зазначили у МОЗ.

Втім, варто знати, що не всі вакцини можна комбінувати.

Так, вакцину від COVID-19 можна вводити одночасно лише з неактивованою вакциною від грипу. З усіма іншими щепленнями потрібно дотримуватися інтервалу мінімум у два тижні. Вакцину БЦЖ вводять з інтервалом в один місяць з іншими, крім вакцини від гепатиту B.

«Якщо ваша дитина чи ви надолужуєте календар щеплень або хочете зробити ще й декілька додаткових рекомендованих щеплень, порадьтеся із сімейним лікарем. Він запропонує вам схему вакцинації з урахуванням особливостей кожної з вакцин»,- додали в Міністерстві.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові врятували життя жінці у стані клінічної смерті.



