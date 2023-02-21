21.02.2023 14:00 Віталій Хінєвіч
У МОЗ розповіли, чи можна в один день робити кілька щеплень
Одночасне введення декількох вакцин не може ослабити чи перевантажити імунітет людини.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на МОЗ України.
У Міністерстві повідомили, що введення кількох вакцин одночасно є стандартною світовою практикою, яка допомагає швидше отримати необхідний захист та зменшити кількість візитів до лікаря. Численні дослідження довели, що це абсолютно безпечно і не викликає додаткових побічних реакцій.
Одночасне введення декількох вакцин не може ослабити чи перевантажити імунітет людини.
«Із самого народження ми щоденно контактуємо з тисячами бактерій та вірусів. Наша імунна система працює в режимі 24/7, без відпусток та вихідних. І зустрічає вона живих активних збудників, а не знешкоджених чи ослаблених, як у вакцинах.
Тому декілька вакцин в один день, або ж одна багатокомпонентна вакцина, не буде для неї проблемою»,- зазначили у МОЗ.
Втім, варто знати, що не всі вакцини можна комбінувати.
Так, вакцину від COVID-19 можна вводити одночасно лише з неактивованою вакциною від грипу. З усіма іншими щепленнями потрібно дотримуватися інтервалу мінімум у два тижні. Вакцину БЦЖ вводять з інтервалом в один місяць з іншими, крім вакцини від гепатиту B.
«Якщо ваша дитина чи ви надолужуєте календар щеплень або хочете зробити ще й декілька додаткових рекомендованих щеплень, порадьтеся із сімейним лікарем. Він запропонує вам схему вакцинації з урахуванням особливостей кожної з вакцин»,- додали в Міністерстві.
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