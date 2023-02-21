21.02.2023 13:42 Рита Парфенова

Під Харковом податковиця наповнювала бюджет окупантів: жінці світить довічне

Співробитниця податкової адмінастрацію окупантів в куп’янську чекає вироку суда

Як повідомили РЕДПОСТ в Прокуратурі Харківської облаті, під час окупації Куп‘янськ жінка вступила до лав незаконно створеного органу — «Податкової служби Харківської області».



Під час роботи на окупантів колаборантка виконувала обов’зки:

адміністрування платежів з мешканців тимчасово окупованої території Харківської області. Завдяки її «відданій» роботі ворогам до окупаційного бюджету надходили російські рублі;

податківиця їздила до населених пунктів Куп‘янського району та агітувала своїх колег співпрацювати з окупантами для зміцнення російської влади на Харківщині.

Зрадницю затримали у жовтні 2022 року у Куп‘янську. Наразі обвинувачена перебуває під вартою.



Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо головної державної інспекторки Куп‘янського відділу ГУ ДПС у області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).



Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.



Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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