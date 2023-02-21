    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Під Харковом податковиця наповнювала бюджет окупантів: жінці світить довічне
21.02.2023  13:42   Рита Парфенова

Під Харковом податковиця наповнювала бюджет окупантів: жінці світить довічне

Співробитниця податкової адмінастрацію окупантів в куп’янську чекає вироку суда

На Харківщині довічне ув’язнення загрожує працівниці податкової з Куп’янська, яка працювала на окупантів

Як повідомили  РЕДПОСТ в Прокуратурі Харківської облаті, під час окупації Куп‘янськ жінка вступила до лав незаконно створеного органу — «Податкової служби Харківської області».

Під час роботи на окупантів колаборантка виконувала обов’зки:

  • адміністрування платежів з мешканців тимчасово окупованої території Харківської області. Завдяки її «відданій» роботі ворогам до окупаційного бюджету надходили російські рублі;
  • податківиця їздила до населених пунктів Куп‘янського району та агітувала своїх колег співпрацювати з окупантами для зміцнення російської влади на Харківщині.

Зрадницю затримали у жовтні 2022 року у Куп‘янську. Наразі обвинувачена перебуває під вартою.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо головної державної інспекторки Куп‘янського відділу ГУ ДПС у області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше РЕДПОСТ писав про підприємицю, яка під Харковом заробила мільони на співпраці з окупантами.
 
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, прокуратура, суд, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.02 Надзвичайні події Під Харковом поліцейський перейшов на бік окупантів 21.02 Надзвичайні події У Харкові засудили коригувальника рф, який спрямовував обстріли по позиціям ЗСУ та промисловим об’єктам 18.02 Надзвичайні події Під Харковом інженер служив окупантам та крав зерно
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 