Під Харковом податковиця наповнювала бюджет окупантів: жінці світить довічне

Співробитниця податкової адмінастрацію окупантів в куп’янську чекає вироку суда
Як повідомили РЕДПОСТ в Прокуратурі Харківської облаті, під час окупації Куп‘янськ жінка вступила до лав незаконно створеного органу — «Податкової служби Харківської області».
Під час роботи на окупантів колаборантка виконувала обов’зки:
Зрадницю затримали у жовтні 2022 року у Куп‘янську. Наразі обвинувачена перебуває під вартою.
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо головної державної інспекторки Куп‘янського відділу ГУ ДПС у області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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