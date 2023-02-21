21.02.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

Комунальники у Салтівському районі відновлюють водоводи

Ремонтні та профілактичні роботи на об'єктах водопровідного господарства міста продовжуються щодня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Бригади Салтівської служби зовнішніх водопровідних мереж комплексу «Харківводопостачання» оперативно усувають позаштатну ситуацію на водоводі на проспекті Тракторобудівників.

Як повідомив сьогодні, 21 лютого, начальник районної служби В'ячеслав Глущенко, аварійна ситуація виникла на водоводі діаметром 600 мм, майстри ведуть відновлювальні роботи на технічно зношеній ділянці трубопроводу та капітальну заміну елементів запірної арматури.

«Роботи виконуємо з відключенням споживачів від послуги, завершити ремонт і відновити подачу води плануємо до 19:00. Традиційно, одразу впорядкуємо територію Також, сьогодні приводимо до ладу оглядовий колодязь по вулиці Євгенівській. Напередодні переклали 20 метрів введення до будинку вулицею Ахієзерів. Усі аварійні ситуації на об'єктах водопостачання відпрацьовуємо оперативно та усуваємо у день надходження заявки. На особливому контролі тримаємо ремонти на мережах, які проводимо із відключенням водопостачання», - зазначив В'ячеслав Глущенко.

Ремонтні та профілактичні роботи на об'єктах водопровідного господарства міста продовжуються щодня. Вчора ремонтники усунули 7 позаштатних ситуацій на мережах та відновили 11 оглядових колодязів. Зокрема, масштабний комплекс робіт завершили у Шевченківському, Основ'янському Новобаварському та Немишлянському районах.

Сьогодні комунальники ліквідують 10 аварійних ситуацій на водоводах.



