21.02.2023 11:57 Рита Парфенова

Сніг у Харкові прибирають понад дві тисячі комунальників (фото)

2089 робітників комунальних підприємств залучені у роботах з прибирання снігу в місті Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, такі дані на десяту годину ранку озвучили у Департаменті житлово-комунального господарства.



Також на вулицях міста працюють 89 одиниць автотракторної техніки та 88 одиниць засобів малої механізації.





У тому числі на прибудинкових територіях, що обслуговує КП «Харківблагоустрій», сніг прибирають 1835 дворових робітників за допомогою 60 одиниць автотракторної техніки та 88 одиниць засобів малої механізації.



На об’єктах СКП «Харківзеленбуд» працюють 254 особи та 29 одиниць автотракторної техніки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що міська влада Харкова готується до глобальних робот з відновлення ТЕЦ та теплових мереж.



