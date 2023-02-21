21.02.2023 11:23 Рита Парфенова

Чи діють у Харкові графіки погодинних відключень світла, розповіли в Укренерго

Обмеження споживання електроенергії по Харкову та області на 21 лютого «Укренерго» не надавало.

Це дає можливість не застосовувати у Харкові та області графіків погодинних відключень світла, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НЕК «Укренерго».

За даними компанії, в Україні немає дефіциту потужності в енергосистемі. Електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання.

«Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень», – повідомили в «Укренерго».

Загалом по країні 21 лютого все ще вимушено застосовуються мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі через пошкодження обладнання на підстанціях НЕК "Укренерго" внаслідок минулих ракетних ударів та атак дронами. Це призводить до необхідності застосування графіків погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання, що залишається в роботі.



Раніше РЕДПОСТ писав, що міська влада Харкова готується до глобальних робот з відновлення ТЕЦ та теплових мереж.



