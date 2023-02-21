Чи діють у Харкові графіки погодинних відключень світла, розповіли в Укренерго

Обмеження споживання електроенергії по Харкову та області на 21 лютого «Укренерго» не надавало.
Загалом по країні 21 лютого все ще вимушено застосовуються мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі через пошкодження обладнання на підстанціях НЕК "Укренерго" внаслідок минулих ракетних ударів та атак дронами. Це призводить до необхідності застосування графіків погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання, що залишається в роботі.
Раніше РЕДПОСТ писав, що міська влада Харкова готується до глобальних робот з відновлення ТЕЦ та теплових мереж.
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