21.02.2023 11:20 Віталій Хінєвіч
Наслідки обстрілів Харківської області
Протягом минулої доби ворог не припиняв обстріли міст та селищ прикордонних районів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію в Харківській області.
Упродовж 20 лютого противник завдавав ударів з танків, мінометів та артилерії по громадах Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів.
Ворог вів прицільний вогонь по цивільних об’єктах в селах Зелене, Стрілеча, Новоосинове, смт Дворічна, містах Куп’янськ, Вовчанськ та інших населених пунктах.
Вранці ворог обстріляв Куп'янський район. У селі Новоосинове вибухом зруйновано приватне домоволодіння.
Ввечері внаслідок ракетного обстрілу Куп'янська пошкоджено заклад дошкільної освіти та спортивний об'єкт. Попередньо, військові рф обстріляли місто ракетами С-300.
Вдень у місті Вовчанську через ворожий обстріл загорілося домоволодіння.
В інших населених пунктах також зафіксовані влучання у цивільні об’єкти. Внаслідок обстрілів пошкоджено близько десятка приватних будинків, господарчі споруди та електромережі.
Слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, експерти, вибухотехніки ретельно відпрацювали усі факти обстрілів населених пунктів Харківщини. Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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