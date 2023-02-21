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21.02.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

Наслідки обстрілів Харківської області

Протягом минулої доби ворог не припиняв обстріли міст та селищ прикордонних районів.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Упродовж 20 лютого противник завдавав ударів з танків, мінометів та артилерії по громадах Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів. 
 
Ворог вів прицільний вогонь по цивільних об’єктах в селах Зелене, Стрілеча, Новоосинове, смт Дворічна, містах Куп’янськ, Вовчанськ та інших населених пунктах.
Вранці ворог обстріляв Куп'янський район. У селі Новоосинове вибухом зруйновано приватне домоволодіння. 
 
Ввечері внаслідок ракетного обстрілу Куп'янська пошкоджено заклад дошкільної освіти та спортивний об'єкт. Попередньо, військові рф обстріляли місто ракетами С-300.
Вдень у місті Вовчанську через ворожий обстріл загорілося домоволодіння.
 
В інших населених пунктах також зафіксовані влучання у цивільні об’єкти. Внаслідок обстрілів пошкоджено близько десятка приватних будинків, господарчі споруди та електромережі.
 
Слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, експерти, вибухотехніки ретельно відпрацювали усі факти обстрілів населених пунктів Харківщини. Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові врятували життя жінці у стані клінічної смерті.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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