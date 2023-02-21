21.02.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

32 тисячі гарячих обідів для харків'ян щодня: як відбувається процес приготування страв

Харків'яни продовжують отримувати гаряче харчування та кількість охочих постійно зростає. Як влаштований процес організації видачі гарячих обідів і що відбувається за лаштунками кухні, дізнавалися кореспонденти РЕДПОСТ.



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Місто Харків отримало чергову гуманітарну партію м'ясної продукції. Куряче місце цього разу надійшло з польського міста Люблін для пунктів гарячого харчування.

У свою чергу, щоб нагодувати всіх охочих, команда кухарів пунктів видачі гарячого харчування розпочинає свою роботу з 6 ранку.

За словами головного технолога комунального підприємства «Комбінат дитячого харчування» Ірини Гонтаренко, меню складається на весь тиждень. До нього включені перші, другі страви. Випікання виготовляють самостійно.

Перші страви змінюються щодня згідно з меню. На друге люди отримують до гарніру м'ясні чи рибні страви. І на завершення гарячий чай чи кава.

«Продукти отримуємо щодня свіжі. Завдяки співпраці Харківського міського муніципалітету із міжнародними партнерами. Продукція має всі необхідні супровідні документи, сертифікати», - зазначила Ірина Гонтаренко.

Крім цього, фахівець зазначає, що у перший день роботи пунктів видачі гарячих обідів страви отримали 13 тисяч харків'ян. Однак щодня це число зростало.

«Це говорить про те, що людям подобається їжа. Вона смачна та корисна»,- додала Ірина Гонтаренко.

Варто зазначити, що у різних районах Харкова працює 36 кухонь, на яких щодня готують 32 тисячі гарячих обідів для всіх бажаючих. Отримати їх можна щодня, крім неділі.



