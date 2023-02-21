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21.02.2023  12:05   Віталій Хінєвіч

32 тисячі гарячих обідів для харків'ян щодня: як відбувається процес приготування страв

Харків'яни продовжують отримувати гаряче харчування та кількість охочих постійно зростає. Як влаштований процес організації видачі гарячих обідів і що відбувається за лаштунками кухні, дізнавалися кореспонденти РЕДПОСТ.


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Місто Харків отримало чергову гуманітарну партію м'ясної продукції. Куряче місце цього разу надійшло з польського міста Люблін для пунктів гарячого харчування.
 
У свою чергу, щоб нагодувати всіх охочих, команда кухарів пунктів видачі гарячого харчування розпочинає свою роботу з 6 ранку.
 
За словами головного технолога комунального підприємства «Комбінат дитячого харчування» Ірини Гонтаренко, меню складається на весь тиждень. До нього включені перші, другі страви. Випікання виготовляють самостійно.
 
Перші страви змінюються щодня згідно з меню. На друге люди отримують до гарніру м'ясні чи рибні страви. І на завершення гарячий чай чи кава.
 
«Продукти отримуємо щодня свіжі. Завдяки співпраці Харківського міського муніципалітету із міжнародними партнерами. Продукція має всі необхідні супровідні документи, сертифікати», - зазначила Ірина Гонтаренко.
 
Крім цього, фахівець зазначає, що у перший день роботи пунктів видачі гарячих обідів страви отримали 13 тисяч харків'ян. Однак щодня це число зростало.
 
«Це говорить про те, що людям подобається їжа. Вона смачна та корисна»,- додала Ірина Гонтаренко.
 
Варто зазначити, що у різних районах Харкова працює 36 кухонь, на яких щодня готують 32 тисячі гарячих обідів для всіх бажаючих. Отримати їх можна щодня, крім неділі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'яни зібрали гуманітарну допомогу мешканцям Туреччини.
 

Тэги:  харків, харчування
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