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21.02.2023  12:25   Віталій Хінєвіч

Про стан доріг у Харківській області розповіли шляховики

Ввечері 20 лютого з західної частини області почались опади у вигляді снігу різної інтенсивності, які почали розповсюджуватись у східному напрямку по всій території області.

прибирання снігу
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.
 
Повідомляється, що над забезпеченням проїзду по дорогам державного значення до робіт було залучено 123 одиниці спецтехніки та використано понад 1000 м3 піщано-сольової суміші.
 
На ранок 21 лютого хмарно, по всій території області сніг, подекуди слабкий сніг. Температура коливаеться від -1°С до 4°С.
 
Учасники дорожнього руху закликають бути уважними на дорогах.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 2089 робітників комунальних підприємств залучені у роботах з прибирання снігу в місті Харкові.
 

Источник:   Служба автомобільних доріг у Харківській області
 Тэги:  дороги, харків
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