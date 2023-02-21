21.02.2023 12:25 Віталій Хінєвіч

Про стан доріг у Харківській області розповіли шляховики

Ввечері 20 лютого з західної частини області почались опади у вигляді снігу різної інтенсивності, які почали розповсюджуватись у східному напрямку по всій території області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.

Повідомляється, що над забезпеченням проїзду по дорогам державного значення до робіт було залучено 123 одиниці спецтехніки та використано понад 1000 м3 піщано-сольової суміші.

На ранок 21 лютого хмарно, по всій території області сніг, подекуди слабкий сніг. Температура коливаеться від -1°С до 4°С.

Учасники дорожнього руху закликають бути уважними на дорогах.



