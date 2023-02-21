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21.02.2023  14:30   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Куп'янськ

Ворог здійснює обстріли по приватному житловому сектору.

обстріл
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що 21 лютого близько 13:00 ворог знову обстріляв місто Куп'янськ. Снаряд влучив у приватний житловий будинок, поранення отримав 68-річний чоловік.
 
Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
 
Окрім цього, окупанти обстріляли селище міського типу Дворічна та місто Вовчанськ. Пошкоджено кілька будинків.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом податковиця наповнювала бюджет окупантів.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
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