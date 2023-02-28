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28.02.2023  12:00   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Куп'янськ: зруйновано будинки та дитячий садок

Ворог свідомо продовжує обстрілювати громадянську інфраструктуру та мирних жителів Харківської області.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що вранці 28 лютого окупанти знову обстріляли місто Куп'янськ. Зруйновано житлові будинки, дитячий садок. Також під вогонь потрапив міський парк відпочинку.
 
Внаслідок обстрілу загинув 63-річний цивільний чоловік.
 
Громадян закликають бути уважними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом чоловік підірвався на міні у власній садибі.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
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