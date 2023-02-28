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28.02.2023  12:20   Віталій Хінєвіч

Масові заворушення у Харкові: поліція проводить обшуки в учасників

27 лютого у Харкові та в інших містах України, відбулися масові заворушення, в яких брали участь підлітки.

обшуки
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.
 
Сергій Болвінов повідомив, що підлітки назвали свій рух "ЧВК РЕДАН". Рух було створено для з'ясування стосунків з іншою субкультурою "офників".
 
Правоохоронці вчасно дізналися про підготовку масових заворушень та не допустили їх.
 
Усього було встановлено 245 осіб, із яких 30 повнолітніх. З неповнолітніх було 149 хлопчиків та 66 дівчаток.
 
Всі учасники були доставлені до відділів поліції для встановлення особи та деталей — слідчими перевіряється інформація щодо організаторів цих зібрань.
 
Поліцейські знайшли внутрішні чати в Telegram, за допомогою яких підлітки збиралися та координувалися.
 
 «Сьогодні зранку вже проводимо 3 обшуки у можливих організаторів масових заворушень — один з них неповнолітній. Батьки явно були в шоці з того, чим займаються їх діти.
Звертаюсь до батьків неповнолітніх. Контролюйте своїх дітей. Кому не зрозуміло — війна, такі заходи зараз точно не на часі»,- зауважив Сергій Болвінов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у поліції Харкова розповіли, як був організований дебош на площі Конституції у Харкові.
 

Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  події, харків
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