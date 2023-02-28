28.02.2023 12:20 Віталій Хінєвіч

Масові заворушення у Харкові: поліція проводить обшуки в учасників

27 лютого у Харкові та в інших містах України, відбулися масові заворушення, в яких брали участь підлітки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.

Сергій Болвінов повідомив, що підлітки назвали свій рух "ЧВК РЕДАН". Рух було створено для з'ясування стосунків з іншою субкультурою "офників".

Правоохоронці вчасно дізналися про підготовку масових заворушень та не допустили їх.

Усього було встановлено 245 осіб, із яких 30 повнолітніх. З неповнолітніх було 149 хлопчиків та 66 дівчаток.

Всі учасники були доставлені до відділів поліції для встановлення особи та деталей — слідчими перевіряється інформація щодо організаторів цих зібрань.

Поліцейські знайшли внутрішні чати в Telegram, за допомогою яких підлітки збиралися та координувалися.

«Сьогодні зранку вже проводимо 3 обшуки у можливих організаторів масових заворушень — один з них неповнолітній. Батьки явно були в шоці з того, чим займаються їх діти.

Звертаюсь до батьків неповнолітніх. Контролюйте своїх дітей. Кому не зрозуміло — війна, такі заходи зараз точно не на часі»,- зауважив Сергій Болвінов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у поліції Харкова розповіли, як був організований дебош на площі Конституції у Харкові.



