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27.02.2023  19:37   Дмитро Колонєй

Бійка з застосуванням ножів, балончиків та кастетів: подробиці провокації у центрі Харкова (фото)

У поліції Харкова розповіли, як був організований дебош на площі Конституції у Харкові.

Затримані підлітки з ножами, кастетами та балончиками: подробиці провокації у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, за справою про провокаційну бійку на площі Конституції запрошено до відділів поліції міста 257 людей. З них лише 30 - повнолітні.

Затримані підлітки з ножами, кастетами та балончиками: подробиці провокації у Харкові

Багато з них могли провести ніч в лікарні, якщо би провокація не потерпіла фіаско. Добре те, що добре закінчується. За задумом спецслужб РФ, зібрані шляхом маніпулювання та обману люди, повинні були вчинити масову бійку в центрі міста, щоб ТВ агресора могло посмакувати з цього.

Затримані підлітки з ножами, кастетами та балончиками: подробиці провокації у Харкові

У багатьох вилучено балончики з газом, ножі, кастети! Всі неповнолітні будуть передані батькам, за участю повнолітніх будуть проведені слідчі дії, направлені на встановлення організаторів. Для батьків це повинно стати уроком, приводом звернути увагу на поведінку дітей!

Затримані підлітки з ножами, кастетами та балончиками: подробиці провокації у Харкові

Затримані підлітки з ножами, кастетами та балончиками: подробиці провокації у Харкові

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 27 лютого 2023 року підліткі з "ЧВК Редан" наманалися влаштувати правокацію на площі Конституції.


Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  бійка, провокація, харків, агрессия россии, дебош, хулігани, чвк редан
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