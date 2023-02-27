27.02.2023 19:37 Дмитро Колонєй

Бійка з застосуванням ножів, балончиків та кастетів: подробиці провокації у центрі Харкова (фото)

У поліції Харкова розповіли, як був організований дебош на площі Конституції у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, за справою про провокаційну бійку на площі Конституції запрошено до відділів поліції міста 257 людей. З них лише 30 - повнолітні.

Багато з них могли провести ніч в лікарні, якщо би провокація не потерпіла фіаско. Добре те, що добре закінчується. За задумом спецслужб РФ, зібрані шляхом маніпулювання та обману люди, повинні були вчинити масову бійку в центрі міста, щоб ТВ агресора могло посмакувати з цього.

У багатьох вилучено балончики з газом, ножі, кастети! Всі неповнолітні будуть передані батькам, за участю повнолітніх будуть проведені слідчі дії, направлені на встановлення організаторів. Для батьків це повинно стати уроком, приводом звернути увагу на поведінку дітей!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 27 лютого 2023 року підліткі з "ЧВК Редан" наманалися влаштувати правокацію на площі Конституції.



