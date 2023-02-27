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27.02.2023  19:00   Дмитро Колонєй

У Харкові ремонтують будинки на Холодній горі

Про те, якими роботами зайняті будівельники Харкова, розповіли у АТ «Житлобуд-1» та АТ «Житлобуд-2».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, фахівці АТ «Житлобуд-1» та АТ «Житлобуд-2»  продовжують відновлювати житлові будинки. 
 
 
Зокрема, на вул. Холодногірській будівельники ремонтують під’їзд, а на вул. Великій Панасівській - системи опалення, козирок вхідної групи та під’їзд.
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, будинок, харків
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