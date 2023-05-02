02.05.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

В Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб

Відсьогодні дані про зниклих будуть вноситися в Єдиний реєстр зниклих безвісти. Реєстр розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з Уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що у реєстрі будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти: ПІБ особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи.

Також до реєстру буде внесено інформацію про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, що використовуються для забезпечення обліку осіб.

«Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Лише взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдасться якомога швидше розшукати зниклих осіб», – наголосив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.



