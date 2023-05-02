02.05.2023 12:20 Віталій Хінєвіч

У житловому районі Харкова перекладають водоводи

Ремонтники ділянки з перекладання та санації водопровідних мереж комплексу «Харківводопостачання» завершили заміну 60 м технічно зношеної ділянки трубопроводу на вулиці Героїв Праці у Київському районі, передає РЕДПОСТ .

«Заміну зношеної ділянки трубопроводу діаметром 300 мм закінчили. Перекладання планове, намітили захід після численних аварійних ліквідацій на цій гілці трубопроводу. Щоб мінімізувати відсутність води у харків’ян, передбачили та забезпечили мешканців паралельним водопостачанням на весь період проведення ремонту.

Даний водовід проходить безпосередньо під автомобільною магістраллю, враховуючи це, заміну провели методом санації, що дозволило прискорити час виконання ремонтних робіт і зберегти в цілісності інфраструктуру вздовж дорожнього покриття», - зазначив начальник дільниці Ніяз Ахмедов.

За його словами, у процесі на трубопроводі упорядкували оглядовий колодязь, оновили запірну арматуру і встановили 2 нових пожежних гідранти. Сьогодні бригада завершує благоустрій території.

Як повідомили на підприємстві, з початку року у Київському районі вже відновили 930 метрів зовнішніх водопровідних мереж.

Учора, 1 травня, ремонтники АВБ усунули 7 позаштатних ситуацій на мережах і упорядкували 8 оглядових колодязів. Сьогодні у роботі 8 об'єктів.



