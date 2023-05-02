02.05.2023 12:00 Віталій Хінєвіч

Смертельна ДТП сталася у Немишлянському районі Харкова

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі пішохода.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Попередньо встановлено, що жінка переходила проїжджу частину в районі пішохідного переходу. Світлофор на момент ДТП не працював.

1 травня близько 20:45 по вулиці Салтівське шосе 33-річний водій "Chevrolet Lacetti" скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих тілесних ушкоджень 43-річна постраждала померла на місці.

Слідчими за фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає від 3 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.



