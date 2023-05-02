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02.05.2023  12:00   Віталій Хінєвіч

Смертельна ДТП сталася у Немишлянському районі Харкова

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі пішохода.

ДТП
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Попередньо встановлено, що жінка переходила проїжджу частину в районі пішохідного переходу. Світлофор на момент ДТП не працював.
 
1 травня близько 20:45 по вулиці Салтівське шосе 33-річний водій "Chevrolet Lacetti" скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих тілесних ушкоджень 43-річна постраждала померла на місці. 
 
Слідчими за фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
 
Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає від 3 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові виявили чоловіків із хімічними речовинами.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харків
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