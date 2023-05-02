02.05.2023 09:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили чоловіків із хімічними речовинами

Під час патрулювання на проспекті Перемоги, увагу правоохоронців привернули двоє чоловіків, поведінка яких здалася правоохоронцям підозрілою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Громадяни, побачивши патрульних, різко змінили напрямок руху. Інспектори звернулись до них для перевірки.

Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у одного з чоловіків поліетиленовий пакет з синтетичною речовиною. Зі слів громадян, ця речовина є наркотичною, вагою 50 грам.

Для проведення відповідних слідчих дій на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі всі обставини події встановлюватимуть слідчі.

Загалом за денну зміну патрульні виявили 7 осіб, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини.



