02.05.2023 09:30 Віталій Хінєвіч

Рівень захворюваності на вірусні інфекції у Харкові: яка ситуація

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності на 9,2% за рахунок дорослих.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 17 тижні (24.04.2023 – 30.04.2023) з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) захворіло 2798 осіб, з них 851 (30,4%) дитина віком до 17 років.

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності на 9,2% за рахунок дорослих.

Показник захворюваності становить 106,87 на 100 тис. населення, що не перевищує показника епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.

Кількість госпіталізованих у порівнянні з попереднім тижнем зменшилась на 22,7% – 194 особи (проти 251 особи), що становить 6,9% від числа захворілих. З числа госпіталізованих 43 дитини (22,2%).

Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Красноградському районі – 174,31 на 100 тис. населення, найнижчий – у Куп’янському (30,62 на 100 тис. населення). Летальні випадки грипу не зареєстровано.

Станом на 30.04.2023 проти грипу щеплено 2906 осіб, з них 2298 – з груп ризику (у т.ч. 2009 медичних працівників та 48 дітей).

З початку епідемічного сезону серед обстежених 16807 осіб у 3665 (21,8%) виявлено позитивні результати, з них у 3316 осіб (90,5%) виявлено вірус SARS-CoV-2, у 90 (2,5%) – РС-вірус, у 3-х – риновірус, у 5 – вірус парагрипу, у 1 – аденовірус, у 248 (6,8%) – вірус грипу А та у 2 осіб – вірус грипу В.



