02.05.2023 08:40 Віталій Хінєвіч

Через ворожі обстріли на Харківщині постраждали люди

Минулої доби ворог продовжував терористичні обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок обстрілів села Кучерівка Куп'янського району поранення зазнав та був госпіталізований чоловік 65 років. У селі пошкоджено 3 приватні будинки, господарчі споруди, автотранспорт.

У місті Вовчанськ Чугуївського району поранений 57-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Крім цього у селі Вільхуватка Харківського району обстрілами пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.



