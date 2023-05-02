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02.05.2023  08:15   Віталій Хінєвіч

Рятувальники працювали на місцях обстрілу в Харківській області

Протягом доби з 1 по 2 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Харківські рятувальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.
 
Повідомляється, що о 13:30 рятувальники з міста Куп’янська виїжджали на перевірку території населеного пункту, щойно обстріляного окупантами. Ворог поцілив по селу Кучерівка Петропавлівської громади. Перевіркою зафіксовані пошкодження 3-х приватних житлових будинків, господарчої споруди і автобусу. Виявлено 1 постраждалого.
 
Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 167 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
За добу здійснено рятувальниками було здійснено 21 оперативний виїзд, з яких:
 
  • 9 – на ліквідацію пожеж;
  • 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 1 – на перевірку місця ворожого обстрілу;
  • 9 – для надання допомоги населенню;
  • 1 – інший виїзд.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік убив знайомого та сховав його тіло.


Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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