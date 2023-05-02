Рятувальники працювали на місцях обстрілу в Харківській області

Протягом доби з 1 по 2 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік убив знайомого та сховав його тіло.
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Будь-які справи, що вимагають чіткості, наполегливості та конкретики, будуть даватися легше звичайного, так що не пропустіть хорошу можливість поставити всі крапки над i.
Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Якщо ви любите рибу тунець, то можете сміливо відзначити в календарі червоним 2 травня.
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